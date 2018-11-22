Автобус с 17 детьми врезался в стену во Владивостоке

Спасатели эвакуировали 17 детей и 15 взрослых, которые оказались заблокированными в автобусе в центре Владивостока из-за ДТП.

Автобус занесло и он уперся правым боком в подпорную стену из бетонных блоков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приморского края.

Двери автобуса оказались заблокированы. Спасатели и пожарные эвакуировали пассажиров с помощью приставленной лестницы, выдавив лобовое стекло.

Сотрудники полиции организовали объезд и оцепление опасного участка. Никто не пострадал.

21 ноября семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и маршрутного такси в Иваново.