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Автобус с 17 детьми врезался в стену во Владивостоке

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Фото: 25.mchs.gov.ru
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Спасатели эвакуировали 17 детей и 15 взрослых, которые оказались заблокированными в автобусе в центре Владивостока из-за ДТП.

Автобус занесло и он уперся правым боком в подпорную стену из бетонных блоков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Приморского края.

Двери автобуса оказались заблокированы. Спасатели и пожарные эвакуировали пассажиров с помощью приставленной лестницы, выдавив лобовое стекло.

Сотрудники полиции организовали объезд и оцепление опасного участка. Никто не пострадал.

21 ноября семь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса и маршрутного такси в Иваново.

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