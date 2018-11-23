Устроивший смертельное ДТП в Твери водитель бросил машину и скрылся

В Твери произошла дорожная авария с участием двух автомобилей. Один человек погиб, трое госпитализированы. Водитель Chevrolet Lacetti бросил машину и скрылся с места аварии. Его разыскивают. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тверской области.

Авария произошла сегодня, 23 ноября, сразу после полуночи, возле одного из домов на улице Лермонтова. Неизвестный водитель Chevrolet Lacetti не пропустил на перекрестке «ВАЗ» под управлением 59-летнего мужчины и столкнулся с ним. От удара иномарка опрокинулась в кювет, пишут «Тверские ведомости».

В результате дорожно-транспортного происшествия 36-летний пассажир «ВАЗа» скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. С различными травмами были госпитализированы водитель «ВАЗа» и его 65-летний пассажир. Также в больницу был доставлен 23-летний пассажир Chevrolet.

Водитель иномарки после аварии скрылся с места происшествия. Его разыскивает Госавтоинспекция Тверской области.