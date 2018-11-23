Водитель грузовика насмерть сбил свою дочь на Кубани

В Краснодарском крае двухлетняя девочка погибла в результате ДТП. Ребенка сбил грузовик.

ДТП случилось в поселке Комсомольском. По данным правоохранительных органов, 33-летний мужчина находился за рулем грузовика возле своего дома. Он не заметил, что на земле играет его двухлетняя дочь, и совершил наезд на девочку. От полученных травм она скончалась на месте, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае на дороге Белый–Темрюк–Краснодар. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota. Смертельные травмы получили водитель и пассажирка Toyota, а также водитель Skoda.