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Водитель грузовика насмерть сбил свою дочь на Кубани

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В Краснодарском крае двухлетняя девочка погибла в результате ДТП. Ребенка сбил грузовик.

ДТП случилось в поселке Комсомольском. По данным правоохранительных органов, 33-летний мужчина находился за рулем грузовика возле своего дома. Он не заметил, что на земле играет его двухлетняя дочь, и совершил наезд на девочку. От полученных травм она скончалась на месте, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае на дороге Белый–Темрюк–Краснодар. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Skoda выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota. Смертельные травмы получили водитель и пассажирка Toyota, а также водитель Skoda.

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