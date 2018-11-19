Два человека стали жертвами ДТП в центре Петербурга

Два человека погибли и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает в понедельник,19 ноября, пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным полиции, ДТП произошло около 00:50. Столкнулись автомобили Skoda Rapid и BYD. После столкновения последний загорелся, передает телеканал «78».

В загоревшемся автомобиле погибли водитель и пассажирка. В Skoda травмы различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров — все они мужчины.

В конце октября восемь человек погибли и один был госпитализирован в результате ДТП в Курортном районе Санкт-Петербурга.