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Два человека стали жертвами ДТП в центре Петербурга

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Фото: vk.com/spb_today
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Два человека погибли и трое пострадали в результате автомобильной аварии на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает в понедельник,19 ноября, пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным полиции, ДТП произошло около 00:50. Столкнулись автомобили Skoda Rapid и BYD. После столкновения последний загорелся, передает телеканал «78».

В загоревшемся автомобиле погибли водитель и пассажирка. В Skoda травмы различной степени тяжести получили водитель и трое пассажиров — все они мужчины.

В конце октября восемь человек погибли и один был госпитализирован в результате ДТП в Курортном районе Санкт-Петербурга.

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