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В ДТП в Краснодарском крае погибли три человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП, произошедшего на 2-м км дороги хутор Белый – Темрюк – Краснодар, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому Краю.

По версии полицейских, виновником аварии стал 45-летний водитель автомобиля Škodа. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota.

«В результате автоаварии погибли 57-летний водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Toyota, а также водитель автомобиля Škoda. Еще один пассажир автомобиля Toyota с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

22 ноября стало известно, что иномарка столкнулась с автобусом в Ульяновской области. Травмы получили шесть человек, в том числе водитель легковушки.

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