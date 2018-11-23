В ДТП в Краснодарском крае погибли три человека

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП, произошедшего на 2-м км дороги хутор Белый – Темрюк – Краснодар, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому Краю.

По версии полицейских, виновником аварии стал 45-летний водитель автомобиля Škodа. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota.

«В результате автоаварии погибли 57-летний водитель и 32-летняя пассажирка автомобиля Toyota, а также водитель автомобиля Škoda. Еще один пассажир автомобиля Toyota с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

22 ноября стало известно, что иномарка столкнулась с автобусом в Ульяновской области. Травмы получили шесть человек, в том числе водитель легковушки.