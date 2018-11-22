62 тыс. водителей подвергнуты уголовному наказанию за пьяную езду

С начала 2018 года ГИБДД зарегистрировала более полумиллиона случаев управления автомобилем водителем в состоянии опьянения. В отношении более 62 тыс. таких нарушителей были возбуждены уголовные дела.

«За десять месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 532 тыс. фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, из которых 62,7 тыс. отнесено к уголовной юрисдикции», — приводит 22 ноября ТАСС слова начальника управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александра Быкова.

Помимо этого, за нетрезвую езду было возбуждено более 300 тыс. административных дел, еще 165 тыс. — за отказ пройти медицинское освидетельствование.

Утром 22 ноября стало известно, что в ГИБДД рассматривают идею приравнять эффект от потребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению. Конкретный список новых запрещенных для водителей препаратов правоохранители намерены составить совместно с Минздравом.