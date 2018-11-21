Пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил пенсионерку в Якутии

Младший инспектор отдела охраны УФСИН по Якутии, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки, насмерть сбил женщину. Об это сообщает следственное управление СК по региону в среду, 21 ноября.

ДТП произошло 20 ноября в период с 17:00 до 17:55 по местному времени (с 11:00 до 11:55 по мск) в селе Булгунняхтах Хангаласского района. Силовик, управляя Toyota Corolla Fielder, наехал на двух женщин рядом с домом 52 по улице Пятилетка.

В результате аварии пострадавшая 1949 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью. Она скончалась в местной больнице. Другая женщина 1969 года рождения госпитализирована в травматологическое отделение.

Подозреваемый уже задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека».

9 ноября сообщалось, что минимум семь человек пострадали в результате ДТП на востоке Москвы. Произошло столкновение автобуса и маршрутки. В момент столкновения «Газель» находилась на остановке, в нее врезался автобус. Все пострадавшие ехали в маршрутке.