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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Минимум семь человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла 9 ноября на 85-м км Щелковского шоссе. В результате столкновения автобуса и маршрутного такси «Газель» травмы получили минимум семь человек, среди которых двое детей. Все они госпитализированы.

По данным агентства городских новостей «Москва», в аварии пострадали девять человек. По данным источника издания, в момент столкновения «Газель» находилась на остановке, когда в нее въехал автобус. Как уточняет RT, все пострадавшие ехали в маршрутке. На месте ДТП работают правоохранители, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее 9 ноября сообщалось, что автобус с 12 пассажирами опрокинулся в кювет в Волгоградской области.

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