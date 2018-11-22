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В ГИБДД предложили приравнять ряд лекарств к алкоголю

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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В ГИБДД рассматривают идею приравнять эффект от потребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению. Конкретный список новых запрещенных для водителей препаратов правоохранители намерены составить совместно с Минздравом. Об этом сообщает RT.

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По информации журналистов, в дальнейшем, в ведомстве предлагают привлекать находящихся под воздействием лекарств граждан к ответственности, как за пьяную езду.

По словам начальника управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД России Александра Быкова, некоторые лекарства воздействуют на состояние человека так, что он — фактически — находится в состоянии опьянения. При этом препараты не попадают под определение наркотических средств.

Так, в случае, если автомобилиста задержали за пьяную езду, и выяснилось, что причиной такого состояния стало употребление, например, димедрола, ему выдается акт медицинского освидетельствования.

«В нем лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований», — сказал Быков. 

В 2017 году только в Москве было выдано 224 подобных акта, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Быков добавил, что пункт 2.7 ПДД уже сейчас запрещает управлять автомобилем под воздействием некоторых лекарственных препаратов. Однако в административном кодексе ответственность за это по-прежнему не предусмотрена.

18 ноября сообщалось, что с начала 2018 года на дорогах России в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли около 15 тыс. человек

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