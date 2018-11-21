Инструктору на бензин: автошколы увеличат цены на 10%

С начала 2019 года обучение в автошколах в России подорожает в среднем на 10%, предупредили «Известиям» участники рынка и эксперты. Увеличение стоимости курсов связывают с ожидаемым ростом цен на бензин и услуги ЖКХ. Формально плата за обучение, скорее всего, останется на прежнем уровне, но учеников попросят отдельно оплатить расходы на бензин и часы занятий по вождению.

Стоимость Аи-92 за год увеличилась на 11,5%, до 41,6 рубля за литр в октябре, зафиксировал Росстат. Значительный скачок цен на бензин произошел еще в мае-июне, но тогда плата за обучение в автошколах не выросла, объяснила «Известиям» президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева. Теперь же к убыткам добавится и грядущий рост расходов на коммунальные услуги (поднимутся после Нового года на 4% в связи с увеличением НДС). У автошкол увеличатся счета на электроэнергию.

С учетом всех факторов средняя стоимость учебы в итоге вырастет примерно на 10% в среднем по рынку, предполагает член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин.

— Мы не будем повышать цены лишь в том случае, если правительство удержит нефтяные компании от подорожания бензина, а стоимость услуг ЖКХ не изменится, — пояснил Александр Лыткин.

Правительство России в начале ноября договорилось с нефтяными компаниями о фиксации оптовых цен на топливо на уровне июня 2018 года. Соглашение вступило в силу 1 ноября и будет действовать до 31 марта 2019 года, оно распространяется на бензин и дизельное топливо. Несмотря на это, АЗС уже нашли способ скрыто повышать цены — в частности, отменяя скидки по топливным картам для корпоративных клиентов. В их число как раз и входят автошколы.

Формально цены на обучение могут не измениться, предсказывает глава НП «Гильдия автошкол» Сергей Лобарев. Но после подписания договора, например, на стоимость обучения в 10–15 тыс. рублей клиент узнает, что в стоимость не входил бензин или не включены все часы вождения. Для успешной сдачи экзамена в ГИБДД и получения водительского удостоверения ученик обязан отъездить с инструктором за рулем 56 часов.

ФАС пока не планирует предпринимать каких-либо действий в связи с возможным повышением цен. Антимонопольная служба не располагает сведениями о публичных заявлениях участников рынка о планируемом увеличении платы за обучение в автошколах, сказала «Известиям» замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Юлия Ермакова.

— ФАС осуществляет контроль за ценообразованием на потребительском рынке в том случае, если хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение, а также при заключении антиконкурентных соглашений. Рынок услуг по подготовке водителей транспортных средств в целом является конкурентным, поэтому цены автошкол не подлежат государственному регулированию, — сказала Юлия Ермакова.

Средняя цена обучения в автошколе в крупных городах сейчас составляет 20–30 тыс. рублей, в глубинке может опускаться до 15 тыс. рублей.

В 2017 году школы и без повышения цен пережили чувствительный отток клиентов. Согласно статистике ГИБДД, общее число учеников в сравнении с 2016 годом упало на треть, до 1,3 млн человек. Главной причиной называют приток на рынок труда иностранных водителей-профессионалов. Но и спрос на получение любительской категории В уменьшился на 10% на фоне роста числа легковых автомобилей в стране.

Летом Госдума приняла закон, повысивший госпошлину за выдачу пластикового водительского удостоверения нового поколения — с 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.