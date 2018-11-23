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Виновного в гибели трех человек водителя фуры осудили в Тюменской области

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В Тюменской области вынесли приговор водителю фуры, который стал виновником аварии с тремя погибшими. Мужчина отвлекся, чтобы поднять телефон и врезался в колонну автомобилей, стоявших на светофоре.

Трагический инцидент произошел 9 июня на 184-м км трассы Тюмень–Ханты-Мансийск. Перевозивший хлебобулочные изделия водитель Scania наклонился чтобы поднять упавший телефон, а снова посмотрев на дорогу обнаружил перед собой колонну автомобилей, которая стояла на светофоре. На данном участке велись дорожные работы и было введено реверсивное движение. Об этом сообщает megatyumen.ru.

Затормозить водитель не успел и на большой скорости въехал в колонну, «собрав» семь машин. Сама Scania и легковой автомобиль «Лаура» загорелись, после чего легковушка взорвалась. Водитель погиб. Пассажир «Лауры» в момент ДТП вышел из машины и не пострадал. Далее загорелись два «ВАЗа». Водитель и пассажир одного из них погибли, водитель и пассажир второго – получили тяжелые травмы. Также пострадала пассажирка автомобиля Skoda Fabia.

Водитель фуры полностью признал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на три года и на три года лишил водительских прав. Также он обязан будет выплатить одному из выживших 500 тыс. рублей, а родным двух погибших более 2,2 млн рублей в совокупности.

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