В ООН рассказали о беспрецедентном росте производства наркотиков

Уровень производства и оборота наркотиков в мире значительно вырос и побил все прежние рекорды. С таким заявлением выступил исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов 23 ноября в рамках «часа эксперта» в Совете Федерации.

Речь идет обо всех известных видах наркотических средств: кокаин, героин, опиум, новые психоактивные вещества и синтетические наркотики. По его словам, ассортимент последних увеличивается крайне высокими темпами.

«В то же время необходимо учитывать, что уровень потребления наркотиков во всем мире пока не следует этой тенденции роста производства и остаётся на относительно стабильном уровне», — цитирует Федотова агентство «РИА Новости».

Число наркозависимых в 2018 году составляет около 31 млн человек — оно увеличивается пропорционально с ростом населения, но «не более того». Смертность от употребления наркотических средств — приблизительно 450 тыс. человек в год. Примечательно, что это ниже показателей смертности от употребления таких веществ, как алкоголь — 2,8 млн смертей год, и сигареты —7,1 млн, резюмировал дипломат.

11 мая ученые университета Нового Южного Уэльса в Сиднее пришли к выводу, что употребление алкоголя и табака уносит гораздо больше жизней, чем другие вещества, вызывающие зависимость. Курение становится причиной смерти каждых 110 человек из 100 тыс. умерших. Смертность от алкоголя — в три раза меньше, а вред от наркотиков — еще в 10 раз ниже. Потребление алкогольных напитков в большей степени распространено в Европе, а табака — в Океании и и Юго-Восточной Азии.