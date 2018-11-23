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В ООН рассказали о беспрецедентном росте производства наркотиков

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Уровень производства и оборота наркотиков в мире значительно вырос и побил все прежние рекорды. С таким заявлением выступил исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов 23 ноября в рамках «часа эксперта» в Совете Федерации.

Речь идет обо всех известных видах наркотических средств: кокаин, героин, опиум, новые психоактивные вещества и синтетические наркотики. По его словам, ассортимент последних увеличивается крайне высокими темпами.

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«В то же время необходимо учитывать, что уровень потребления наркотиков во всем мире пока не следует этой тенденции роста производства и остаётся на относительно стабильном уровне», — цитирует Федотова агентство «РИА Новости».

Число наркозависимых в 2018 году составляет около 31 млн человек — оно увеличивается пропорционально с ростом населения, но «не более того». Смертность от употребления наркотических средств — приблизительно 450 тыс. человек в год. Примечательно, что это ниже показателей смертности от употребления таких веществ, как алкоголь — 2,8 млн смертей год, и сигареты —7,1 млн, резюмировал дипломат.

11 мая ученые университета Нового Южного Уэльса в Сиднее пришли к выводу, что употребление алкоголя и табака уносит гораздо больше жизней, чем другие вещества, вызывающие зависимость. Курение становится причиной смерти каждых 110 человек из 100 тыс. умерших. Смертность от алкоголя — в три раза меньше, а вред от наркотиков — еще в 10 раз ниже. Потребление алкогольных напитков в большей степени распространено в Европе, а табака — в Океании и и Юго-Восточной Азии.

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