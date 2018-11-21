Снос Ховринской больницы окончательно завершен

Здание недостроенной Ховринской больницы, расположенной на севере Москвы, полностью снесли. На площадке осталось большое количество строительного мусора. Его уберут в феврале, сообщили в департаменте строительства столицы.

«Сегодня полностью завершился снос конструкций здания Ховринской больницы. Сама площадка для дальнейших работ будет освобождена от строительного мусора до конца февраля», — цитирует ТАСС текст заявления.

После окончания работ образовалось около 100 тыс. куб. м отходов, уточнили в пресс-службе. На месте снесенного здания власти города планируют построить жилой комплекс из четырех домов, разработанных по индивидуальному проекту. Строительство должно начаться в апреле 2019 года. Общая площадь объекта составит примерно 315 тыс. кв. м.

Строительство Ховринской больницы было заморожено в 1992 году, через 12 лет после начала возведения здания. В 2016 году мэрия Москвы приняла решение снести строение, напоминает сайт kp.ru.

19 ноября глава московского департамента строительства Андрей Бочкарев сообщил, что демонтаж недостроенной Ховринской больницы планируют завершить до конца недели.