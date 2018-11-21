Мать пятерых детей убили в Иркутске

В Иркутске совершено убийство 45-летней женщины, матери пятерых детей. Это произошло в квартире на улице Байкальской. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Преступление было совершено накануне вечером, 20 ноября. Его подробности не сообщаются. Известно лишь, что в это время женщина находилась в квартире, которую снимала. Обстоятельства происшествия устанавливаются, информирует ИА IrkutskMedia.

Ранее сообщалось об убийстве трех человек в Ростове-на-Дону. Один из убитых — восьмилетний мальчик. В совершении преступления подозревают их пожилую родственницу, которая жила с ними в одной квартире.