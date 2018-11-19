Пенсионерку из Ростова-на-Дону арестовали по подозрению в убийстве родственников

Суд арестовал пенсионерку из Ростова-на-Дону, которую подозревают в убийстве троих родственников, включая восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила представитель областного управления Следственного комитета (СК) России Галина Гагалаева в понедельник, 19 ноября.

По ее словам, женщину заключили под стражу на два месяца, передает «РИА Новости».

Тела троих человек были обнаружены в минувшие выходные в одной из квартир в Западном микрорайоне города. По подозрению в убийстве задержали 71-летнюю женщину, которая проживала с жертвами в одной квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По мнению следователей, мотивом преступления стали «длительные неприязненные отношения на бытовой почве».