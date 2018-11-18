Появились фото подозреваемых в убийстве росгвардейца в Дагестане

Появились фотографии братьев Хаскила и Магомеда Якубовых, которые предположительно причастны к убийству сотрудника Росгвардии в ночном клубе Best в Махачкале.

Снимки публикует телеканал РЕН ТВ. Известно, что братья зарегистрированы в селении Балахани Унцукульского района Дагестана. Они не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Трагедия произошла в ночь на 18 ноября. Компания молодых людей устроила в клубе драку, которую попытался разнять силовик, находившийся не при исполнении. Конфликт перерос в стрельбу. Приятель братьев — Шайбан Мочиев — начал стрелять из пистолета, росгвардеец ответил тем же.

Страж порядка умер на месте от полученных травм. Пострадал и Мочиев — он в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании, его допрашивают следователи. Он является чемпионом мира по боевому самбо 2006 года.

Братья Якубовы скрылись с места инцидента на иномарке Lexus.