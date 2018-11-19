Прямой эфир

В Ростове-на-Дону пенсионерку задержали за убийство трех человек

0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

70-летняя жительница Ростова-на-Дону была задержана по подозрению в убийстве трех человек, среди которых был ребенок. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Ростовской области.

«17 ноября в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружены тела мужчины 1937 года рождения, женщины 1982 года рождения и ее несовершеннолетнего сына 2010 года рождения с признаками насильственной смерти. За совершение преступления задержана 71-летняя жительница Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), вопрос об аресте подозреваемой решается.

Ранее 19 ноября сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области было найдено тело грудного ребенка. По данным правоохранительных органов, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появились фото подозреваемых в убийстве росгвардейца в Дагестане
В Киргизии убит прокурор Баткенской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017