В Ростове-на-Дону пенсионерку задержали за убийство трех человек

70-летняя жительница Ростова-на-Дону была задержана по подозрению в убийстве трех человек, среди которых был ребенок. Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Ростовской области.

«17 ноября в одной из квартир Ростова-на-Дону обнаружены тела мужчины 1937 года рождения, женщины 1982 года рождения и ее несовершеннолетнего сына 2010 года рождения с признаками насильственной смерти. За совершение преступления задержана 71-летняя жительница Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»), вопрос об аресте подозреваемой решается.

Ранее 19 ноября сообщалось, что в Тосненском районе Ленинградской области было найдено тело грудного ребенка. По данным правоохранительных органов, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в морг для установления причины смерти.