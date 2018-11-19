В Ленинградской области устанавливаются причины смерти младенца

В Тосненском районе Ленинградской области было найдено тело грудного ребенка. Об этом 19 ноября сообщает телеканал «78».

Младенец был обнаружен 18 ноября около 3:30 мск в городе Никольское в квартире на Комсомольской улице. По данным правоохранительных органов, внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено в морг для установления причины смерти.

15 ноября сообщалось, что в калининградском роддоме ребенок умер из-за отказа ввести лекарство. По версии следствия, исполняющая обязанности главврача роддома распорядилась не вводить малышу препарат, необходимый для поддержания жизнедеятельности. Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий.