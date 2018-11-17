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Экс-сотрудник ФСО убил жену и ее друга в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Подмосковье убили двух человек, передает в субботу, 17 ноября, РЕН ТВ.

По предварительным данным, преступление совершил бывший подполковник ФСО Петр Ефанов. Он приревновал свою жену к другу, после чего убил того с помощью ножа.

Супруга убийцы попыталась сбежать. Мужчина догнал ее возле сарая и зарезал.

После этого экс-сотрудник ФСО попытался покончить с собой. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Накануне сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) женщина убила своего мужа из-за некачественно проведенного ремонта. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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