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Жительница Японии убила военного США из-за неразделенной любви

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Фото: TASS/Richard Atrero De Guzman
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Полиция Японии задержала жительницу города Татикава по подозрению в убийстве сержанта военной полиции США.

Инцидент произошел в квартире 27-летней девушки. Отмечается, что она нанесла военному несколько ножевых ранений, в том числе в районе шеи.

В результате мужчина, который служил на американской базе Йокота, скончался от потери крови, передает ТАСС в понедельник, 12 ноября.

В ходе допроса японка заявила, что пошла на убийство, так как не хотела расставаться с сержантом. Она добавила, что планировала совершить самоубийство.

25 сентября полиция Японии задержала 49-летнюю Эми Сусаки, которая по меньшей мере четыре года прятала тело новорожденного ребенка в камере хранения на железнодорожной станции в Токио.

В мае на Окинаве в преддверии годовщины прекращения американской оккупации и возвращения острова под контроль Токио прошли марши против военных баз США.

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