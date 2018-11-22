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Страдательный налог: цены на основные продукты могут обогнать инфляцию

Вслед за повышением НДС в 2019 году хлеб, яйца, свинина, молоко и сахар подорожают на 4-11%
Фото: ТАСС/Сергей Ермохин
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Страдательный налог: цены на основные продукты могут обогнать инфляцию
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2018-11-19 18:27:23
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В 2019 году хлеб, яйца, свинина, молоко и сахар подорожают на 4–11%, подсчитали в Аналитическом центре при правительстве. Эксперты сделали прогноз специально для «Известий». Речь идет о социально значимых товарах, на которые установлен льготный НДС в 10% и его размер в следующем году не изменится. Но затраты на производство товаров из-за повышения налога увеличатся, что скажется на их стоимости. Инфляция в России в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%. Таким образом, цены на продукты могут ее обогнать.  

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Цены не сахар

Специально для «Известий» Аналитический центр при правительстве сделал расчеты по возможному подорожанию в 2019 году социально значимых товаров: свинины, хлеба, сахара, молока и яиц. Как рассказала эксперт центра Анастасия Сысоева, больше всего может подорожать сахар-песок — на 11%.

Цены на молоко пастеризованное 2,5–3,2% жирности вырастут на 6,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого-второго сортов — на 5,9%, свинина  (кроме бескостной) подорожает на 4,3%, яйца куриные — на 4,2%. По словам эксперта, это консервативный сценарий, он учитывает влияние НДС, ситуацию на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития, изменения инфляции. Но не берутся во внимание возможные колебания цен на сырье, рост зарплат работников и прибыли предприятий. 

Цены

Как рассказала эксперт Аналитического центра Анастасия Сысоева, больше всего может подорожать сахар-песок — на 11%

Фото: ТАСС/Ермохин Сергей

— Несмотря на сохранение льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 10% для социально значимых продуктов питания, повышение цен на них в ближайшей перспективе всё же произойдет, — пояснила Анастасия Сысоева. — В большей мере оно будет связано с влиянием косвенных факторов, в частности, с повышением НДС на товары и услуги, сопутствующие производству продовольствия. Кроме того, на цены на продукты питания влияют и неналоговые факторы — например, рост инфляции.

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Налог по цепочке

По словам Анастасии Сысоевой, рост цен на продукты в 2019 году во многом будет зависеть от глубины их переработки: чем длиннее производственная цепочка, тем сильнее скажется повышение НДС. Эксперт подчеркнула, что, по данным Росстата, доля НДС, начисляемого на всех этапах продовольственной цепочки, не превышает 10% в структуре розничной цены основных продуктов питания. Меньше всего занимает НДС в цене продукции минимальной переработки. Это, например, живая и свежая рыба и куриные яйца: 2,7% и 5,6% соответственно в 2017 году.

Наибольшая налоговая нагрузка отмечается, например, в сегменте хлебобулочных изделий. Это объясняется тем, что в состав этой продукции входит большое количество ингредиентов, часть из которых может закупаться по основной ставке НДС. Плюс к этому у изготовителей в следующем году вырастут расходы на производственные процессы (лизинговые и коммунальные платежи, приобретение производственных услуг), общехозяйственные (аренда офиса или юридические услуги) и коммерческие расходы.

Цены
Наибольшая налоговая нагрузка отмечается, например, в сегменте хлебобулочных изделий

Наибольшая налоговая нагрузка отмечается в сегменте хлебобулочных изделий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

На розничные цены будет оказывать влияние ситуация на базовых сельскохозяйственных рынках. В первую очередь это касается сахара. В этом году ожидается падение урожая сахарной свеклы более чем на 15% по сравнению с 2017-м. Это уже привело к росту оптовых цен на сахар на 20% в октябре.

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В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что не делают прогноз роста цен на отдельные товары и услуги. Он формируется в целом на 2019 год. Согласно прогнозу МЭР, по итогам этого года стоимость услуг и непродовольственных товаров с учетом топлива вырастет на 3,7% и 3,6% соответственно. В 2019 году эти же показатели составят уже 4,5% и 5%. Продовольственная инфляция к концу 2019 года увеличится на 0,7 п.п. до 3,7% по сравнению с 2018 годом. 

Не НДС единым

Замглавы ФАС России Андрей Цыганов сказал «Известиям», что продовольственные рынки в России являются конкурентными. Для них себестоимость продукции, на которую может повлиять двухпроцентное повышение НДС, не является определяющей при формировании цены как в оптовом, так и в розничном сегментах.

— Определяющим тут является соотношение спроса и предложения товара, — подчеркнул он. — В связи с этим говорить о причинно-следственной связи между ростом НДС и повышением цены на продукты питания не совсем корректно.

Цены

Из-за повышения НДС до 20% стоимость основных товаров, в зависимости от категории, может вырасти до 10%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков согласен с выводами эксперта Аналитического центра при правительстве. Он считает, что из-за повышения НДС до 20% стоимость основных товаров, в зависимости от категории, может вырасти до 10%. Речь идет не только о социально значимой продукции.

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— Больше всего увеличение налога на добавленную стоимость отразится на стоимости продуктов с длинной производственной цепочкой, — подтвердил он. Ставка НДС для категории социально значимых товаров останется неизменной. Однако вырастет налог на другие товары и услуги — в частности, на оборудование для производства, что в итоге приведет к увеличению затрат компаний.

Инфляция замедлится 

В законопроект о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов, принятый 21 ноября Госдумой в третьем чтении, инфляция в стране в следующем году заложена на уровне 4,3%. Однако Банк России не исключает, что она может ускориться до 5–5,5% в 2019-м. Но в 2020 году вернется к 4%.

Причины ускорения инфляции — накопленное ослабление рубля и повышение НДС, сообщили «Известиям» в Центробанке со ссылкой на доклад главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Цены
Банк России не исключает, что инфляция в 2019-м году может ускориться до 5–5,5% 

Банк России не исключает, что инфляция в 2019-м году может ускориться до 5–5,5%. Но в 2020 году вернется к 4%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Наша оценка вклада повышения НДС в годовую инфляцию ≈ 1 п.п., но мы понимаем при этом, что интервал оценок весьма широк и будет зависеть от конкретной ситуации; мы оцениваем его от 0,6 до 1,5%», — сказано в докладе. 

По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен к концу 2018 года составят 3,8–4,2%. Годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019-го. Однако квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020-го, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны, полагают в ЦБ.

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