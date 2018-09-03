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Как на дрожжах: производители предупредили о росте цен на хлеб

Подорожание связывают со снижением прогнозов на урожай зерна и повышением НДС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% — такие прогнозы представили «Известиям» участники рынка: зерновые компании и производители продукции. Как рассказали в ассоциации «Руспродсоюз», зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году. В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти. Хотя повышение будет не столь высоким, считают в организации. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

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По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, к октябрю розничные цены на хлеб, произведенный из высокосортной пшеничной муки, могут увеличиться на 10%. Некоторые поставщики уже ведут переговоры с торговыми операторами о том, чтобы пересмотреть закупочные цены. 

Подорожание хлеба неизбежно по объективным причинам. Дмитрий Востриков отметил, что средние цены на пшеницу выросли как по сравнению с июлем этого года, так и по сравнению с августом прошлого.

Так, пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 рублей за 1 кг, тогда как в начале августа ее продавали за 10 рублей, а годом ранее — за 9 рублей. По остальным видам сырья динамика аналогичная, добавил исполнительный директор «Руспродсоюза». Он отметил, что увеличение стоимости зерна зависит от нескольких факторов: биржевых цен на него, прогнозов по урожайности и изменения курса валют.

— В прошлом году у нас было значительное перепроизводство зерна, и соответственно, оно стоило дешево. В этом году прогнозы по урожаю меньше, поэтому зерно, и, в частности, пшеница будет стоить несколько дороже, — сказал эксперт. — Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 рублей за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 рублей за 1 кг.

Он объяснил, что цены на муку составляет 30% себестоимости хлеба. Соответственно, эти тенденции не могут не отразиться на цене продукта.

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Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что на розничную стоимость хлеба может повлиять и запланированный рост НДС, который заложен в цены на услуги ЖКХ и на топливо.

— Бизнес может учесть будущее увеличение налога значительно раньше, чтобы иметь возможность компенсировать будущие издержки, — сказал Александр Корбут. По его мнению, цены на хлебные продукты могут вырасти к концу осени на 5%.

Представитель Российской гильдии пекарей и кондитеров Максим Киселев прогнозирует, что к октябрю цены на зерно вырастут в пределах 10%, в такой же пропорции подорожает мука.

— Но на розничной цене хлеба это увеличение зеркально не отразится, — подчеркнул он. По словам эксперта, на стоимость продукции в большей степени влияют цены на услуги ЖКХ, газ, воду и аренду помещений.

В X5 retail group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), «Ашане», «Дикси», Metro Сash & Сarry на запрос «Известий» не ответили.

В 2017 году благодаря хорошему урожаю зерновых — 134,1 млн т — темпы роста цен на хлебобулочные изделия заметно замедлились, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. Там добавили, что в 2018 году валовой сбор также будет выше среднего показателя за последние 10 лет.

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— В настоящее время мы рассчитываем, что урожай зерна составит около 105 млн т, этот результат позволит полностью обеспечить страну зерном и хлебом, а также направить значительный объем зерновых на экспорт, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе министерства пояснили, что текущие средние цены производителей на зерно и соответственно на муку не оказывают существенного влияния на среднюю стоимость хлебобулочных изделий у производителей. Она меняется под воздействием иных смежных факторов: роста цен на горюче-смазочные материалы, энергоресурсы и других. Причем меняется значительно более низкими темпами, подчеркнули в Минсельхозе.

— Это означает, что цены на хлеб до конца текущего года и в начале следующего года будут зависеть от изменения цен на материально-технические ресурсы, — резюмировали в ведомстве.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки первой и второго сортов в июле 2018 года составила 46,6 рубля за 1 кг (+4% к июлю 2017 года). Продукция из пшеничной муки высшего сорта стоила 70,3 рубля за 1 кг (+3%).

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