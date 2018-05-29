Хлеб и водка вошли в число самых популярных у россиян товаров

В топ-5 товаров — лидеров по продажам в России — вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, сигареты и крепкий алкоголь. Об этом свидетельствуют предоставленные «Известиям» данные оператора фискальных данных «Такском». Компания получает информацию от российских магазинов напрямую — через их онлайн-кассы. Во всем мире здоровый образ жизни — пока удел отдельных людей, большая часть населения не привержена ЗОЖ, констатировали эксперты.

Кроме указанной пятерки товаров, в апрельском топ-10 пищевой продукции также присутствует пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки и нектары. При этом в денежном выражении лидировали крепкий алкоголь, лекарства, сигареты, колбасы и пиво. За последние полгода рейтинг практически не изменился.

В «Такском» «Известиям» рассказали, что статистика популярной среди населения продукции подтверждает тенденцию, зафиксированную и в минувшем году.

— Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление, — заявил руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин.

По его мнению, такое потребительское поведение может быть связано с ускоряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у населения. Также эксперт отметил обилие доступных продуктов, дающих быстрое насыщение и имеющих яркий вкус. При этом такая еда не способствует формированию привычек качественного питания.

Член экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина напомнила, что здоровый образ жизни во всем мире — пока удел немногих, он еще не стал массовым. Россияне не стали исключением — и в списке популярных продуктов преобладают не самые полезные.

При этом некоторые регионы России более склонны к здоровому образу жизни — в них алкоголь, пиво и табак не входят в топ-10 популярных товаров. Это Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Волгоградская, Магаданская области. Хотя еще в 2016 году последний упомянутый регион лидировал в России по количеству выпитого алкоголя на душу населения.

Представитель X5 Retail Group сообщил «Известиям», что в торговой сети «Перекресток» товары — хиты продаж не меняются. Это бананы и мясо. В зависимости от времени года и близости какого-либо праздника в лидеры могут выбиться сезонные фрукты, сыры или конфеты. В магазинах «Пятерочка» в списке наиболее популярных у покупателей продуктов — молоко, кефир, хлеб, шоколад, фрукты, сигареты, водка, вода и соки. В «Окей» сообщили «Известиям», что клиенты этой сети чаще всего покупают свинину, хлеб, бананы, корнеплоды (морковь, лук, картофель), сахар, молоко и пиво.