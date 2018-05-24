Минфин заблокировал «дорожную карту» по продуктовым талонам

До 2021 года в бюджете не предусмотрено средств на продуктовые карты, сказано в документах Минфина, с которыми ознакомились «Известия». Пока Минпромторг не смог согласовать с ведомством финансирование своего проекта, старт которого намечен на 2019 год. По оценкам Министерства промышленности и торговли, в год на адресную помощь малоимущим может потребоваться более 300 млрд рублей, исходя из того, что в программе может принять участие более 19 млн человек.

Министерство промышленности и торговли разослало в ведомства на согласование проект «дорожной карты» по реализации программы поддержки потребительского спроса. Речь идет о системе адресной продовольственной помощи нуждающимся гражданам. Это так называемые продуктовые карточки. План мероприятий станет отправной точкой для официального запуска программы, сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова от 5 апреля в министерства (есть у «Известий»).

Из проекта «дорожной карты» следует, что с сентября по ноябрь 2018 года Минпромторг планирует установить правовые основы внедрения продуктовых карточек, подготовить порядок финансирования программы, определить механизм взаимодействия органов власти и потребителей, вовлеченных в программу. Кроме Минпромторга в работе будут задействованы Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития, Минтруд, Минздрав, Роспотребнадзор.

В Минфине проект «дорожной карты» не поддержали, следует из письма замглавы министерства Антона Котякова от 18 апреля. Чиновник подчеркнул, что в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ассигнования на реализацию программы не предусмотрены. Он также напомнил, что Министерство промышленности и торговли не предоставило материалы, которые позволяют оценить финансово-экономические последствия от реализации программы и источники ее обеспечения.

Ведомство уже направляло в Минфин свои оценки по необходимым ассигнованиям для продуктовых карточек: ежегодные расходы достигали 335 млрд рублей. Сама программа потребует 319 млрд рублей и еще 16 млрд рублей уйдет на ее администрирование. Ведомство исходило из того, что число нуждающихся может составить 19,1 млн человек.

В мае 2017 года Минфин, Минпромторг и Минтруд проводили совещание, на котором обсуждался вопрос об объемах финансирования проекта. Тогда Минтруд отметил, что количество малоимущих, которые получили господдержку в 2016 году, составило 4,4 млн человек. Минпромторгу было предложено пересмотреть свои оценки, исходя из уточненной совместно с Минтрудом численности потенциальных участников программы.

По мнению зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, количество россиян, которым необходима адресная помощь, составляет 10 млн человек. Сенатор не уточнила, каким образом оценивалось количество нуждающихся.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов отметил, что в перспективе средства в бюджете можно будет найти. Правда, только после внесения поправок в бюджетное правило.

— Сейчас в бюджетном правиле зафиксировано, что цена на нефть составляет $40 за баррель, если на рынке она выше, то средства сверх этой планки поступают уже не в казну, — отметил депутат.

Документ может быть скорректирован за счет повышения этой цены, что поможет найти средства и на программу адресной помощи нуждающимся. По оценкам Сергея Катасонова, в России за чертой бедности живут 23 млн человек.

В Минпромторге, Минсельхозе, Минтруде, Минздраве и Роспотребнадзоре на запрос «Известий» не ответили.

В Минэкономразвития «Известиям» рассказали, что «дорожная карта» Минпромторга по реализации программы носит скорее технический характер и предусматривает подготовку нормативно-правовых актов, необходимых для установления правовых основ программы. В ведомстве считают, что было бы целесообразно сначала разработать и внести в правительство согласованные концептуальные подходы к системе поддержки и источникам финансирования программы.

Минпромторгу придется доработать «дорожную карту» для программы адресной помощи с учетом замечаний Минфина, как минимум предоставить ведомству финансовые показатели для своего проекта и обосновать количество его потенциальных участников. Исходя из того, что Минпромторгу необходимо учесть данные Минтруда, количество малоимущих граждан, нуждающихся в поддержке, может быть резко сокращено, что приведет к уменьшению бюджета на проект. Только после одобрения со стороны Минфина ведомство сможет приступить к реализации программы.