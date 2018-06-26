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В Роскачестве назвали регионы с лучшим хлебом

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) подвела итоги годового исследования по определению регионов, где пекут самый качественный хлеб, пишет РБК. Ими стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области.

Хлеб повышенного качества также пекут в Тамбовской, Ленинградской, Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области. Замыкают список регионов Вологодская, Тульская и Кировская области, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. В этих 14 субъектах Роскачество не обнаружило ни одного товара с нарушениями.

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В исследовании принимали участие 176 брендов с производством в 62 регионах России.

Хлеб оценивали по 50 критериям качества и безопасности. Эксперты проверяли наличие пестицидов и фосфатов, физико-химические параметры, влажность, зольность, количество клейковины, «натуральность» продукта.

86% исследованных товаров соответствуют всем требованиям законодательства, при этом 32% из них — превышают ГОСТы. Ни в одной из продукции не были обнаружены токсичные элементы, пестициды и тяжелые металлы. Эксперты отмечают отклонение по наличию картофельной палочки только в 1,7% проверенных образцах хлеба.

Роскачество подготовило предложения для устранения правовых пробелов, связанных с нормированием ряда улучшителей хлеба и методиками их контроля. Инициатива «Российской системы качества» была внесена в программу национальной стандартизации на 2019 год.

Роскачество 20 июня назвало лучшие матрасы России. По результатам лабораторных испытаний матрасы четырех торговых марок «Орматек» (Optima classic EVS), «Релакс» (Сопрано), Askona (Victory) и Hoff (Hit) оказались соответствующими требованиям стандарта национальной системы мониторинга качества.

Также в середине июня Роскачество дало россиянам советы по выбору креветок.

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