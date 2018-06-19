Прямой эфир

Роскачество разработало советы по выбору креветок

0
Фото: Global Look Press/Klaus Wagenhäuser
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскачество подготовило советы, помогающие покупателям выбрать правильные креветки, которые считаются самой популярной закуской к главному напитку ЧМ-2018 — пиву. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Выйти из пены
Зачем о качестве пива судят эксперты не из отрасли

В первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид: варено-мороженые креветки должны быть отделены друг от друга и не иметь смерзшихся комков, а в самой упаковке не должно быть много снега. 

Свежие креветки имеют подогнутый хвост. При этом не стоит пугаться разного цвета «тела» ракообразного, так как он может варьироваться от зеленого и коричневого до черного, это зависит от сезона вылова, региона обитания и питания креветки.

Также нужно удостовериться в том, что морепродукт не просрочен. Стандартный срок хранения варено-мороженых креветок — 12 месяцев при температуре не выше –18°С. Кроме того, на упаковке должна быть проставлена максимально полная информация о производителе и биологическом виде ракообразного.

В соответствии с ГОСТом креветки делятся по размеру — крупные, средние, мелкие и особо мелкие — и измеряются количеством продукта в пересчете на 1 кг. Так, на упаковке может быть такое обозначение: 50/70, 70/90, 90/120, 120+. То есть чем меньше креветок в одинаковой по размере упаковке, тем они крупнее.

Также Роскачество проверило российское пиво перед ЧМ-2018 и не выявило ни одного «синтетического» продукта. При этом ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскачество разработало советы по выбору молока
Роспотребнадзор дал советы по выбору клубники

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017