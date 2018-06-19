Роскачество разработало советы по выбору креветок

Роскачество подготовило советы, помогающие покупателям выбрать правильные креветки, которые считаются самой популярной закуской к главному напитку ЧМ-2018 — пиву. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид: варено-мороженые креветки должны быть отделены друг от друга и не иметь смерзшихся комков, а в самой упаковке не должно быть много снега.

Свежие креветки имеют подогнутый хвост. При этом не стоит пугаться разного цвета «тела» ракообразного, так как он может варьироваться от зеленого и коричневого до черного, это зависит от сезона вылова, региона обитания и питания креветки.

Также нужно удостовериться в том, что морепродукт не просрочен. Стандартный срок хранения варено-мороженых креветок — 12 месяцев при температуре не выше –18°С. Кроме того, на упаковке должна быть проставлена максимально полная информация о производителе и биологическом виде ракообразного.

В соответствии с ГОСТом креветки делятся по размеру — крупные, средние, мелкие и особо мелкие — и измеряются количеством продукта в пересчете на 1 кг. Так, на упаковке может быть такое обозначение: 50/70, 70/90, 90/120, 120+. То есть чем меньше креветок в одинаковой по размере упаковке, тем они крупнее.

Также Роскачество проверило российское пиво перед ЧМ-2018 и не выявило ни одного «синтетического» продукта. При этом ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам.