Роскачество назвало лучшие матрасы России

Роскачество провело большое исследование самых популярных двуспальных матрасов — средней жесткости и с независимым пружинным блоком. Специалисты выбрали 20 наиболее востребованных брендов из России и Белоруссии, в том числе IKEA, Vegas, «Орматек», «Релакс», Askona, Hoff и другие.

Изделия 19 торговых марок были произведены на территории РФ. Исключение составили матрасы торговой марки Vegas — они из Белоруссии. Их стоимость составила от 8900 до 49 700 рублей за штуку.

Прежде всего Роскачество изучило наполнители матрасов. По ГОСТу, в них не должны содержаться вредные летучие компоненты химических веществ — формальдегид, метиловый спирт, пропиленгликоль. Если производитель нарушил технологию производства или использовал некачественное сырье, то эти вещества могут начать выделяться в процессе эксплуатации. Нарушителей по этому параметру обнаружено не было, так как в большинстве изделий использовались кокосовая койра, войлок и пенополиуретан.

Затем матрасы проверили на токсичность и воспламеняемость от тлеющей сигареты. Все тестируемые образцы также оказались безопасными.

Далее товар исследовали на прочность и долговечность, так как при эксплуатации важно, чтобы матрас не просел, а обивочный материал не разорвался и не протерся до дыр. Для этого специалисты прокатывали ролик по матрасу 29 тыс. раз, чтобы имитировать движения человека во сне. По итогам эксперимента ни на одном изделии не было обнаружено видимых повреждений. Лучшие показатели продемонстрировали марки IKEA, Sealy и Vegas.

Далее был тест на стойкость к истираемости. «Специальный механизм в лаборатории Роскачества имитировал трение по обивочной ткани слева направо, при этом ткань подвергалась не только трению, но и одновременно давлению», — говорится в тексте организации.

Обивочная ткань должна выдержать не менее 15 тыс. таких циклов. И в этом опыте матрасы показали прекрасные результаты. В лидеры попали IKEA (28 287 циклов) и Vegas (29 380 циклов), среди двусторонних — «Релакс» (43 960 циклов), Serta (47 265 циклов).

В завершении была исследована комфортность матрасов для сна. Для этого толщина дополнительного настилочного слоя в изделии должна составлять не менее 3 мм. Такая опция имеется у марок «Кардинал» (10 мм), «Релакс» (20 мм), Askona (10 мм), Bremen (10 мм), Sealy 20/20 мм, Vegas (5 мм). Самый высокий показатель — 70 мм — у матрасов Askona и Bremen.

По результатам лабораторных испытаний матрасы четырех торговых марок — «Орматек» (Optima classic EVS), «Релакс» (Сопрано), Askona (Victory) и Hoff (Hit) — оказались соответствующим требованиям стандарта Роскачества.

Ранее организация проверила российское пиво и не выявила ни одного «синтетического» продукта. При этом ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам.