СМИ сообщили о смерти 106-летнего мецената Эдуарда фон Фальц-Фейна

Меценат и подвижник русской культуры за рубежом Эдуард фон Фальц-Фейн скончался в возрасте 106 лет в столице княжества Лихтенштейн Вадуц. Об этом сообщает местное издание Liechtensteiner Vaterland в воскресенье, 18 ноября.

Сообщается, что Фальц-Фейн ушел из жизни днем ранее. На его вилле произошел пожар. Прибывшие на место происшествия обнаружили барона без признаков жизни. Помимо Фальц-Фейна в инциденте больше никто не пострадал.

Отмечается, что сейчас полиция проводит расследование по установлению причины пожара и причины смерти. Информации с официальным подтверждением смерти Эдуарда фон Фальц-Фейна пока не поступало.