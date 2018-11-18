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СМИ сообщили о смерти 106-летнего мецената Эдуарда фон Фальц-Фейна

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Фото: ТАСС/Смольский Сергей
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Меценат и подвижник русской культуры за рубежом Эдуард фон Фальц-Фейн скончался в возрасте 106 лет в столице княжества Лихтенштейн Вадуц. Об этом сообщает местное издание Liechtensteiner Vaterland в воскресенье, 18 ноября.

Сообщается, что Фальц-Фейн ушел из жизни днем ранее. На его вилле произошел пожар. Прибывшие на место происшествия обнаружили барона без признаков жизни. Помимо Фальц-Фейна в инциденте больше никто не пострадал.

Отмечается, что сейчас полиция проводит расследование по установлению причины пожара и причины смерти. Информации с официальным подтверждением смерти Эдуарда фон Фальц-Фейна пока не поступало.

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