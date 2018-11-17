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В Китае в возрасте 100 лет умер разработчик атомной и водородной бомбы

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Фото: TASS/Zuma/Junko Kimura
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Известный физик-ядерщик, разработчик первой атомной и водородной бомбы в Китае Чэн Кайцзя умер в возрасте 100 лет в субботу, 17 ноября, передает ТАСС. Отмечается, что он скончался в Пекине после затяжной болезни.

С 1960 года физик трудился над ядерной программой, в связи с чем его настоящие имя и фамилия были засекречены более 20 лет. Тогда на фоне отзыва СССР из страны своих научных специалистов китайским специалистам предстояло в кратчайшие сроки самостоятельно разработать и испытать атомную бомбу.

Чэн Кайцзя первым в стране рассчитал температуру и давление в эпицентре ядерного взрыва без помощи вычислительной техники. Он создал теорию и разъяснил работу атмосферного и подземного ядерных взрывов.

Спустя четыре года Китай впервые испытал атомную бомбу на основе урана-235, мощность которой составила около 22 килотонн. В 1967 году КНР провела испытания водородной бомбы мощностью 3,36 мегатонны.

На протяжении более 20 лет физик-ядерщик работал в отдаленных и слаборазвитых районах на западе Китая. В 1984 году его перевели в Пекин в Комитет оборонной науки, техники и промышленности при главном управлении вооружений Генштаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В 1999 году Чэн Кайцзя стал лауреатом высшей государственной награды КНР за научно-технические разработки, а в 2017 году получил высшую военную награду Китая — орден «Первого августа».

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