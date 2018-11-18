Умерла известная украинская оперная певица Диана Петриненко

Народная артистка СССР, советская украинская певица Диана Петриненко скончалась на 89-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский режиссер Сергей Проскурня.

В 1970 году певице присвоили звание народной артистки УССР, а через пять лет она получила звание народной артистки СССР. Петриненко с успехом гастролировала в США, Канаде, Франции, Италии, Нидерландах, Японии и Финляндии. В ее репертуаре были оперные арии, романсы, русские и украинские народные песни.

17 ноября сообщалось о смерти певца Евгения Осина. Он скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели певец пил спиртное. Похоронят артиста 20 ноября на Троекуровском кладбище.