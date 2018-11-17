В России выйдет пластинка с последней песней Виктора Цоя

В России выйдет виниловая пластинка с последней песней Виктора Цоя. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС.

Отмечается, что лидер группы «Кино» записал песню на домашний магнитофон в 1990 году. Позднее кинокритик Наталья Разлогова обнаружила аудиозапись и отдала барабанщику Григорию Гурьянову. В 2012 году была создана электронная версия композиции, записанная членами группы «Кино».

По словам одного из основателей музыкального издательства Maschina Records Максима Кондрашова, на одной стороне пластинки будет размещена акустическая версия песни, на другой в электронной обработке. Кроме того, он отметил, что в планы компании входит переиздание всех альбомов группы «Кино».

Официальная презентация сингла состоится на концерте проекта «Симфоническое «Кино», представляющего песни группы в симфонической обработке, 22 ноября в Санкт-Петербурге.

Виктор Цой — культовый советский исполнитель, основатель и лидер группы «Кино» (1982–1990), автор песен «Звезда по имени Солнце», «Перемен», «Группа крови» и др. Цой погиб в результате ДТП в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года.

26 сентября сообщалось, что паспорт Виктора Цоя продали на аукционе в Москве за 9 млн рублей.