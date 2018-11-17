Прямой эфир

В России выйдет пластинка с последней песней Виктора Цоя

0
Фото: ТАСС/Александр Чумичев, Александр Шогин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России выйдет виниловая пластинка с последней песней Виктора Цоя. Об этом 17 ноября сообщает ТАСС.

Отмечается, что лидер группы «Кино» записал песню на домашний магнитофон в 1990 году. Позднее кинокритик Наталья Разлогова обнаружила аудиозапись и отдала барабанщику Григорию Гурьянову. В 2012 году была создана электронная версия композиции, записанная членами группы «Кино».

По словам одного из основателей музыкального издательства Maschina Records Максима Кондрашова, на одной стороне пластинки будет размещена акустическая версия песни, на другой в электронной обработке. Кроме того, он отметил, что в планы компании входит переиздание всех альбомов группы «Кино».

Официальная презентация сингла состоится на концерте проекта «Симфоническое «Кино», представляющего песни группы в симфонической обработке, 22 ноября в Санкт-Петербурге.

Виктор Цой — культовый советский исполнитель, основатель и лидер группы «Кино» (1982–1990), автор песен «Звезда по имени Солнце», «Перемен», «Группа крови» и др. Цой погиб в результате ДТП в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года.   

26 сентября сообщалось, что паспорт Виктора Цоя продали на аукционе в Москве за 9 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Номер машины Цоя продан на аукционе за 2 млн рублей
Анкету и автограф Цоя никто не купил

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017