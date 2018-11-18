Появилась вторая часть аудиосообщений Осина к безответной любви

Появилась вторая часть голосовых сообщений певца Евгения Осина его последней и безответной любви — журналистке Виктории Петровой.

О смерти артиста стало известно 17 ноября. Он скончался в возрасте 54 лет в своей московской квартире от остановки сердца. По некоторым данным, в течение недели певец пил спиртное. Похоронят артиста 20 ноября на Троекуровском кладбище.

На представленных РЕН ТВ записях он обращается к Петровой, с которой познакомился по работе. Сперва певец довольно резко отреагировал на попытку журналистки взять у него интервью, а потом стал сам писать ей. Девушка взаимностью музыканту не отвечала, хотя бывала у него в гостях.

«Я просто хочу то, наверное, что и ты. Я просто хочу счастья, любви, радости. Чтобы ты переехала ко мне. У меня совершенно свободная квартира. У меня так болит ребро…» — говорил Осин на записях.

Певец часто упоминал, что Петрова является для него идеалом женщины. Расписывая свои представления о будущем с девушкой, он говорил, что будет петь ей песни и посвящать ей альбомы.

«Я не смотрю на тебя, я просто любуюсь. Зная о том, что на свете живет такая красивая девушка, как ты, конечно, я полон романтики, и ожидания, и надежды», — признавался Осин.

«Мне звонят со всех городов. Но я выбрал тебя. Ну сколько ты меня будешь мучить? Я не знаю. У меня уже сердце разрывается», — говорил певец, когда Петрова ему не отвечала.

Ранее была опубликована первая часть обращений Осина к журналистке. Аудио сделаны в период с 2017 по 2018 год.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и других.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями, но былой славы ему уже достичь не удалось. У певца начались проблемы с алкоголем. Также врачи ставили ему диагноз гепатит. Весной 2018 года он повредил в ДТП ногу и руку.

По мнению ведущей Даны Борисовой, которая в последнее время помогала артисту бороться с алкоголизмом, Осин стал жертвой своей гордыни.