Саммит АТЭС завершился без итоговой декларации

Главы государств и правительств, участвовавших в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Папуа — Новой Гвинее, не смогли согласовать итоговую декларацию по итогам встречи из-за отдельных разногласий по вопросам торговли, пишет «Федеральное агентство новостей».

В ходе пресс-конференции председатель мероприятия премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Питер О'Нил признал, что между экономиками стран региона есть некоторые трения, но участники стараются их преодолеть.

«Лидеры АТЭС концентрируются на усилиях по снижению неравенства, на обеспечении экономической диверсификации. Сотрудничают ради снижения торговых барьеров — во имя роста», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик также рассказал, что по итогам встречи будет выпущено письменное заявление принимающей стороны. Следующий саммит АТЭС пройдет в Чили в 2019 году.

17 ноября на полях саммита в Папуа — Новой Гвинеи премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протекционизм в мировой экономике привел к торговым войнам, а экономические санкции стали инструментом политического давления и недобросовестной конкуренции.