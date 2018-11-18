Прямой эфир

Шрёдер обвинил США в оккупации Германии

0
Фото: ТАSS/Peter Steffen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал торговую политику США, сравнив ее с оккупацией, сообщает телеканал N-TV.

По его мнению, Берлину стоит искать других союзников.

Услуга для высоких технологий: КНР ищет плюсы торговой войны
Конфронтация США с Китаем несет Пекину не только риски, но и возможности

«Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной. Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», — цитирует экс-канцлера «РИА Новости».

По словам Шрёдера, действия Вашингтона приведут к тому, что с ним начнут меньше сотрудничать. В качестве нового союзника с совпадающими интересами бывший глава правительства предложил Берлину Китай.

«Невозможно избежать того, чтобы те, кто пострадал от развязанных США конфликтов, сблизились», — добавил он.

Торговое противостояние с ЕС и Китаем президент США Дональд Трамп начал в июле этого года. Вашингтон объявил о введении пошлин на ввозимые из Евросоюза сталь и алюминий, а также установил налог в 25% на китайские товары общим объемом $50 млрд.

Пекин ответил симметрично. В сентябре США ввели очередные пошлины, затронувшие товары КНР на сумму в $34 млрд. Китай установил пошлины на американскую продукцию объемом $16 млрд.

По словам самого Трампа, «небольшие» пошлины являются отличным средством для торговых переговоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Си Цзиньпин призвал отказаться от торговых войн
Глава Минфина Франции опасается крупной торговой войны между США и КНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017