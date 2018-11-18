Шрёдер обвинил США в оккупации Германии

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал торговую политику США, сравнив ее с оккупацией, сообщает телеканал N-TV.

По его мнению, Берлину стоит искать других союзников.

«Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной. Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», — цитирует экс-канцлера «РИА Новости».

По словам Шрёдера, действия Вашингтона приведут к тому, что с ним начнут меньше сотрудничать. В качестве нового союзника с совпадающими интересами бывший глава правительства предложил Берлину Китай.

«Невозможно избежать того, чтобы те, кто пострадал от развязанных США конфликтов, сблизились», — добавил он.

Торговое противостояние с ЕС и Китаем президент США Дональд Трамп начал в июле этого года. Вашингтон объявил о введении пошлин на ввозимые из Евросоюза сталь и алюминий, а также установил налог в 25% на китайские товары общим объемом $50 млрд.

Пекин ответил симметрично. В сентябре США ввели очередные пошлины, затронувшие товары КНР на сумму в $34 млрд. Китай установил пошлины на американскую продукцию объемом $16 млрд.

По словам самого Трампа, «небольшие» пошлины являются отличным средством для торговых переговоров.