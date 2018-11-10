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Лавров обсудил шпионский скандал с австрийской коллегой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министры иностранных дел России и Австрии Сергей Лавров и Карин Кнайсль обсудили по телефону задержание австрийского военного в отставке по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Как сообщается на сайте МИД РФ, разговор состоялся в субботу, 10 ноября, по инициативе австрийской стороны.

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В ходе беседы речь, в частности, шла о ситуации в отношениях между государствами после шпионского скандала. «Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовались в Вене, принимая известные решения, и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия», — сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

Отмечается, что Лавров со своей стороны акцентировал внимание на том, что практика выдвижения публичных бездоказательных обвинений неприемлема и противоречит нормам международного общения. Министр также подчеркнул, что любые проблемы «должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов».

9 ноября в Австрии началось расследование в отношении отставного австрийского военнослужащего, который подозревается в ведении разведдеятельности в пользу Москвы. Утверждалось, что мужчина занимался шпионажем с 1990-х годов и получал за это вознаграждение. На этом фоне свой визит в Россию отменила глава австрийского МИДа. При этом в России указали на бездоказательный характер обвинений, а также Москва заявила протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру, которого вызвали в МИД РФ.

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