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Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник якобы передавал РФ данные о НАТО

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Фото: TASS/imago stock&people
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Полковник австрийской армии в отставке, которого власти страны подозревают в шпионаже в пользу России, посещал семинары и курсы НАТО и якобы передавал информацию оттуда российским спецслужбам. Такое мнение высказала газета Salzburger Nachrichten.

Утверждается, что военный собирал различную информацию о пристрастиях в еде, мнении и слабостях влиятельных личностей. Кроме того, издание считает, что полковник передавал Москве контактные данные из корпоративной сети ВС Австрии, пишет ТАСС.

9 ноября австрийские власти сообщили о начале расследования в отношении полковника в отставке. В частности, это подтвердили канцлер Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек.

По их мнению, с конца 1990-х годов «шпион» занимался передачей российской военной разведке информации о военной авиации и артиллерийских системах Австрии, предоставлял сведения о миграционной политике. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

МИД России сегодня заявил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру в связи с заявлениями Вены об умышленном разглашении государственной тайны отставным офицером в пользу Москвы.

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