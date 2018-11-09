МИД России заявил протест послу Австрии

Москва заявила протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру, которого вызвали в МИД РФ, в связи с утверждениями властей страны о подозрении в причастности к шпионажу якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооруженных сил.

Как сообщается 9 ноября на сайте российского внешнеполитического ведомства, в министерстве выразили недоумение, почему партнеры из Австрии не стали обсуждать подозрения через налаженные каналы диалога. В Вене прибегли к уже привычному на Западе образу действий и совершили вброс информации в СМИ.

Москва не приемлет подобный подход и обратила внимание посла на заявление главы австрийского МИД Карин Кнайсль, что отношения России и Австрии осложнятся, если подозрения в шпионаже будут подтверждены.

Посол уведомит Вену о позиции России, заключили в ведомстве.

Австрийский посол прибыл в днем в пятницу, 9 ноября, в МИД России на фоне скандала с задержанием экс-полковника минобороны Австрии по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. На фоне событий свой визит в Россию отменила глава австрийского МИДа.