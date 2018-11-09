В Госдуме прокомментировали шпионский скандал с австрийским офицером

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что очередной шпионский скандал в отношении России можно воспринимать только скептически.

Он обратил внимание на тот факт, что западные страны используют один и тот же сценарий в раскручивании подобных историй, когда без каких-либо доказательств информация преподносится как аксиома. Зампред комитета Госдумы по обороне выразил недоумение тем, что подобная информация могла замалчиваться многие годы и только теперь ее предали огласке.

«Она (информация. — Ред.) появилась именно в тот период, когда идет виток напряженности в отношении нашей страны со стороны наших западных недругов на фоне конструктивных отношений РФ с Австрией», — цитирует Швыткина «Интерфакс». Депутат надеется, что Вена осознает приоритетность конструктивных отношений с Москвой в сложившейся ситуации.

9 ноября официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием отставного офицера, который с 90-х годов прошлого века передавал России некие документы и получал за это вознаграждение. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Как пишет Krone Zeitung, подозреваемый в шпионаже австрийский офицер занимал «очень незаметный пост» в штабе и примерно каждые две недели встречался с российским куратором, который передавал ему задания. Запрашиваемые сведения военный отправлял с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи, говорится в материале.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу. Представителей российского посольства уже вызвали в австрийский МИД, как и посла республики — в Министерство иностранных дел России.

Комментируя ситуацию, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что она неприятно удивила РФ. По его мнению, Вена должна была напрямую поговорить о своих подозрениях и опасениях, а не прибегать к «микрофонной, к мегафонной дипломатии», как это делают ряд западных стран.