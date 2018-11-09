Австрийский посол прибыл в МИД России на фоне шпионского скандала

Австрийский посол прибыл в МИД России на фоне скандала с задержанием экс-полковника минобороны Австрии по подозрению в шпионаже в пользу Москвы, сообщает 9 ноября «РИА Новости».

Отмечается, что дипломат проигнорировал вопросы журналистов, ожидавших его у здания ведомства.

В этот же день официальный представитель австрийского минобороны Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России некие документы и получал за это вознаграждение. Также сообщается, что ему грозит до 10 лет тюрьмы за разглашение государственной тайны.

По информации издания Krone Zeitung, подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе и примерно каждые две недели встречался с российским куратором, передававшим ему задания. Запрашиваемые сведения военный отправлял с помощью зашифрованных писем или спутниковой связи, уточняется в материале.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил, что представители российского посольства также вызваны в МИД Австрии. Он отметил, что Вена требует от Москвы прозрачного расследования по данному делу. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Австрию в «микрофонной дипломатии». По его словам, Австрия должна была напрямую поговорить о своих озабоченностях и подозрениях, а не сообщать об этом на весь мир.