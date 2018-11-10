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Президент Австрии потребовал тщательного расследования дела о шпионаже

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Фото: Global Look Press/Karl Schöndorfer/imago stock&people
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Расследование дела о якобы шпионаже в пользу России, в котором подозревается австрийский полковник, правоохранительные органы должны провести тщательно, заявил президент Австрии Александр ван дер Беллен.

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«Шпионская деятельность неприемлема», — сказал он 10 ноября в интервью Österreich.

Накануне, 9 ноября, австрийские власти сообщили о начале расследования, это подтвердили канцлер Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек. Причиной стали утверждения властей страны о подозрении в причастности к шпионажу якобы в пользу России некоего бывшего полковника. При этом в связи с обвинениями Москва заявила протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру, которого вызвали в МИД РФ. 

Австрийская пресса выразила мнение, что полковник армии страны в отставке посещал семинары и курсы НАТО и якобы передавал информацию оттуда российским спецслужбам.

На фоне событий свой визит в Россию отменила глава австрийского МИД Карин Кнайсль.

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