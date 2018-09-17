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Десятки человек пострадали в пожаре на парковке у ТЦ в Нью-Йорке

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Фото: REUTERS/Stephen Yang
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Возгорание произошло на парковке у торгового центра Kings Plaza в районе Бруклин в Нью-Йорке. Сообщается о 21 пострадавшем, передает в понедельник, 17 сентября, RT.

В числе раненых — 18 пожарных.

Экстренные службы эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра, тушение огня продолжается. С пожаром борются около 200 пожарных и почти 50 единиц спецтехники.

В сети появилось видео инцидента, которое опубликовал РЕН ТВ.

Ранее в понедельник крупный пожар вспыхнул  в кинотеатре индийского города Вишакхапатнам на юго-восточном побережье страны.

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