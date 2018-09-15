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В Астане во время выруливания на стоянку загорелся самолет

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Фото: facebook.com/Комитет гражданской авиации
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В аэропорту Астаны во время выруливания на стоянку загорелся самолет. Об этом 15 сентября сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Воздушное судно Airbus А320 авиакомпании Air Astana выполняло рейс по маршруту Атырау–Астана. Во время движения самолета в сторону стоянки в аэропорту назначения произошло возгорание левого двигателя, которое вскоре было потушено.

В результате происшествия никто не пострадал. На борту находились 99 человек, включая восемь членов экипажа. В настоящий момент осуществляется поиск неисправности.

Air Astana является совместным предприятием фонда «Самрук-Казына» и BAE Systems. Авиакомпания совершает регулярные рейсы с 15 мая 2002 года. В настоящее время перевозки осуществляются более чем на 60 международных и внутренних рейсах.

1 сентября пассажирский самолет авиакомпании Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся, скатившись в русло реки. 18 человек были травмированы. Сотрудник аэропорта умер от сердечного приступа во время эвакуации пассажиров.

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