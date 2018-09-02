Пассажиры выехавшего за пределы полосы в Сочи самолета получили багаж

Все пассажиры самолета, который в ночь на 1 сентября выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи и загорелся, получили свой багаж. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Багаж получить можно было самостоятельно в комнате розыска багажа в аэропорту или оставить заявку на доставку, сообщает ТАСС. Всего за прошедшие сутки пассажирам было выдано 61 место багажа и четыре детские коляски.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, следовавший 1 сентября из Москвы в Сочи, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки.

В результате произошло разрушение стоек шасси, крыла, а также возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек получили травмы.

Сотрудник аэропорта Владимир Бегиян умер от сердечного приступа во время проведения эвакуации.