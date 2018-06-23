Шасси пассажирского лайнера загорелось при рулении в аэропорту Тюмени

Рейс Тюмень – Ханты-Мансийск закончился, не успев начаться. На рулежной дорожке Рощино у лайнера загорелось шасси. Самолет АТR-72 принадлежит авиакомпании Utair. Пассажиров и экипаж эвакуировали, никто не пострадал.

Не удалось далеко улететь и самолету в Новой Зеландии. Как только лайнер поднялся в небо, пришлось тут же вернуться обратно. У машины авиакомпании Air New Zealand после взлета загорелся один из двигателей. На борту находился 71 человек, никто не пострадал.