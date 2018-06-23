Прямой эфир

Шасси пассажирского лайнера загорелось при рулении в аэропорту Тюмени

0
Выделить главное
вкл
выкл

Рейс Тюмень – Ханты-Мансийск закончился, не успев начаться. На рулежной дорожке Рощино у лайнера загорелось шасси. Самолет АТR-72 принадлежит авиакомпании Utair. Пассажиров и экипаж эвакуировали, никто не пострадал. 

Не удалось далеко улететь и самолету в Новой Зеландии. Как только лайнер поднялся в небо, пришлось тут же вернуться обратно. У машины авиакомпании Air New Zealand после взлета загорелся один из двигателей. На борту находился 71 человек, никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летевший из Москвы в Томск пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске
СМИ сообщили о критическом сближении двух самолетов в небе над Ростовом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017