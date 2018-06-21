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Летевший из Москвы в Томск пассажирский самолет экстренно сел в Новосибирске

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack
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Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Томск, утром в четверг, 21 июня, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту.

Как рассказала старший помощник западно-сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова, причиной экстренной посадки пассажирского лайнера стала техническая неполадка. Об этом сообщает ТАСС.

Boeing 737-800, как уточняет прокуратура, перевозил 149 пассажиров.

«В настоящее время проходит посадка в самолет для отправки пассажиров к месту назначения. Новосибирская транспортная контролирует соблюдение их прав», — уточнила Горбунова.

18 июня самолет Superjet 100, летевший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула.

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