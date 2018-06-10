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Лайнер экстренно сел в Японии из-за проблем с двигателем

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Пассажирский самолет Airbus A320 японского лоукостера Peach в воскресенье совершил экстренную посадку в аэропорту города Сендай из-за неисправного двигателя.

По данным информационного агентства Киодо, на борту лайнера, который направлялся в Сендай из аэропорта Кансай на юго-западе острова Хонсю, находились 150 человек.

Как уточнили в авиакомпании, во время полета возникли проблемы с левым двигателем. Из-за экстренной посадки руководству аэропорта пришлось закрыть одну из взлетно-посадочных полос воздушной гавани. Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

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