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Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за столкновения с птицей

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Следовавший из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский пассажирский Boeing 737-800 был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения с птицей. Самолет несколько часов кружил над городом, вырабатывая топливо.

Как сообщила официальный представитель Западно-Сибирской прокуратуры Оксана Горбунова в комментарии «РИА Новости», воздушное судно принадлежит авиакомпании «Глобус».

«При наборе высоты птица попала в лобовое стекло и было принято решение вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 147 пассажиров», — уточнила она.

Boeing должен был вылететь в пункт назначения 23.20 (19.20 мск), однако в результате инцидента самолет несколько часов кружил над городом, вырабатывая топливо, и вынуждено приземлился в аэропорту Новосибирска в 02:53 по местному времени.

«В 04.57 пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом», – добавила собеседница агентства. Транспортная прокуратура проверит соблюдение правил безопасности полетов в аэропорту.

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