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В Канаде самолет совершил экстренную посадку из-за пожара на борту

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пассажирский Boeing 737 авиакомпании WestJet загорелся через 15 минут после вылета из канадского Калгари. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Экстренная посадка прошла благополучно.

Как сообщает телеканал CTV, самолет выполнял рейс в Ванкувер.

Спустя 15 минут после вылета пилотам поступил сигнал о возгорании в грузовом отсеке.

«Посадка прошла в штатном режиме, среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал», –– говорится в сообщении телеканала.

Сколько человек было на борту, не сообщается.

В авиакомпании принесли пассажирам извинения и отправили их в Ванкувер другим рейсом.

«Мы искренне приносим извинения за задержки и неудобства для наших клиентов, но безопасность всегда является нашим первоочередной задачей», –– говорится в заявлении авиакомпании.

Совет по безопасности на транспорте Канады начал проверку. Отмечается, что после осмотра грузового отсека обнаружена сумка, в которой предположительно и началось возгорание.

14 июня сообщалось, что международный аэропорт Киева закрыт из-за аварии самолета. Воздушное судно при посадке выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

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