Самолет совершил экстренную посадку в Барнауле

Самолет Superjet 100, летевший из Иркутска в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту Барнаула. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В 7:40 (2:40 мск) от дежурного аэропорта Барнаула имени Германа Титова поступила информация об аварийной посадке самолета Superjet 100, следовавшего транзитным маршрутом Иркутск–Барнаул–Санкт-Петербург. Пострадавших нет», –– приводит сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что всех пассажиров эвакуировали из самолета и разместили в здании аэропорта. Им оказывается психологическая помощь.

К самолету прибыли шесть единиц спецтехники и 20 специалистов. Устанавливаются причины произошедшего.

16 июня сообщалось, что во время посадки в аэропорту японского города Наха пассажирский самолет едва не столкнулся с истребителями ВВС Японии, которые готовились к взлету.