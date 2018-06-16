Два японских истребителя едва избежали столкновения с пассажирским самолетом

Два японских истребителя F-15 едва не столкнулись с пассажирским самолетом в аэропорту города Наха (остров Окинава).

Пилоты военных самолетов начали выруливать на взлетно-посадочную полосу (ВВП) в момент, когда самолет Bombardier с 85 пассажирами и членами экипажа на борту готовился приземлиться.

Как сообщает агентство Киодо, летчики истребителей не услышали запрета диспетчера на выезд на ВВП.

Остановить посадку самолета авиакомпании Ryukyu Air Commuter удалось, когда он был уже всего на высоте 300 м над землей.

Оба истребителя F-15 взлетели, даже не заметив, что создали чрезвычайно опасную ситуацию. Позже пассажирский лайнер благополучно совершил посадку.

Аэропорт в городе Наха используется и гражданской, и военной авиацией. Отмечается, что в тот раз истребители спешили на взлет для перехвата иностранного самолета вблизи границ Японии.

Местные власти начали расследование инцидента.

12 июня сообщалось, что два самолета едва не столкнулись в небе над Москвой.